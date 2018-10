Strom ist für die Versorger teurer geworden, was vor allem an den gestiegenen Kosten für CO2-Verschmutzungsrechte liegt - sie haben sich laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdreifacht. Der Preis für eine Megawattstunde Strom stieg demnach von 30 Euro 2017 auf mehr als 50 Euro in diesem Jahr.