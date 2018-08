Bei weiteren planetaren Grenzen gibt es zwar keine globalen Überschreitungen, aber regional werden immer häufiger Anzeichen der Übernutzung sichtbar. Der Wasserverbrauch gehört dazu, so etwa im Westen der USA sowie in Teilen Südeuropas, Asiens und des Mittleren Ostens. Das sind alarmierende Anzeichen, die auch während der diesjährigen Weltwasserwoche in Stockholm von vielen Experten hervorgehoben wurden. Obwohl seit Jahren gemahnt wird, mit unserem wichtigsten Lebensmittel, dem Trinkwasser, sensibel umzugehen, ist selbst in den reichen Industrieländern noch keine Entwarnung zu verzeichnen.