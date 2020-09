Klinzing: Nein. Die Preise bestimmen sich nach den Erwartungen für die kommenden neun Monate. Da spielen diese Komponenten noch keine Rolle. Signifikante Rückgänge im Bedarf an Öl im Verkehrssektor erwarte ich erst in den nächsten Jahren, wenn die Serienproduktion von E-Autos nicht nur in China, Japan und Korea, sondern auch in Deutschland so weit ist, dass der Marktanteil in den zweistelligen Bereich wächst.