Ölfeld in Morichal im Orinoco-Gürtel.

Quelle: Miguel Gutierrez/EFE/dpa

Die USA gehen mit Sanktionen gegen den Ölsektor Venezuelas vor. Das kündigte US-Finanzminister Steven Mnuchin in Washington an. Öl aus Venezuela dürfe weiterhin eingekauft werden, die Zahlungen müssten jedoch auf Sperrkonten erfolgen. Zahlungen sollen nicht mehr der sozialistischen Regierung unter Nicolas Maduro zufließen.



Der Ölsektor ist das Rückgrat der Wirtschaft in Venezuela. Dort lagern die größten Ölreserven der Welt. Die Volkswirtschaft hängt zu 90 Prozent von Öleinnahmen ab.