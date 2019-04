Die Eisdecke auf dem Arktischen Ozean am Nordpol. Symbolbild

Quelle: Ulf Mauder/dpa

Ein US-Gericht hat Donald Trumps Versuch zunächst gestoppt, riesige Gebiete in der Arktis sowie im Atlantik für die Ausbeutung von Bodenschätzen wie Öl und Gas freizugeben. Das berichteten mehrere US-Medien, darunter "Washington Post" und "New York Times".



US-Präsident Trump hatte am 18. März ein entsprechendes Dekret erlassen. Demnach sollten rund 52 Millionen Hektar geschütztes Gebiet freigegeben werden. Trump hatte damit eine von seinem Vorgänger Barack Obama erlassene Sperre aufgehoben.