Der Brand könnte eine Umweltkatastrophe zur Folge haben.

Quelle: Uncredited/Marine Nationale/AP/dpa

Frankreich will nach dem Untergang des Containerschiffs "Grande America" in der Biskaya mit allen Mitteln eine Ölkatastrophe verhindern. Auf die französische Westküste, die im Sommer zahlreiche Touristen anzieht, treiben zwei kilometerlange Ölteppiche zu. Es sollten vier Schiffe eingesetzt werden, um das ausgelaufene Schweröl abzupumpen, sagte Umweltminister Francois de Rugy.



Der Frachter "Grande America" war am Dienstag untergegangen. Das Öl stammt aus den Treibstofftanks des Schiffes.