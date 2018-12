Er macht wilde Sprünge - schon das ganze Jahr über. Seit Oktober aber geht es richtig rund: Ein tiefer Sturz, und jetzt wieder eine leichte Steigerung. Für die Zukunft will niemand mehr eine Prognose abgeben. Das alles hat mehrere Gründe. Viel mehr als früher beeinflusst beispielsweise der Lauf der Weltkonjunktur den Preis, denn heute gibt es viel mehr Staaten, die Öl für ihre Wirtschaft brauchen - man denke nur an China. Geht dort der Bedarf zurück, hat das gleich riesige Auswirkungen. Umgekehrt stiegen die Ölpreise sofort, als es zwischendurch einmal positive Konjunkturprognosen gab. Es bleibt also spannend.