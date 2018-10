Nach der Kollision werden Ölreste in Südfrankreich angespült. Quelle: Benoit Emile/Marine Nationale/AP/dpa

Nach der Kollision zweier Frachtschiffe bei Korsika sind an einem weiteren südfranzösischen Strand Ölreste gefunden worden. Der Almanarre-Strand südlich von Hyeres wurde deshalb für Besucher geschlossen, berichtete die Regionalzeitung "Var-Matin".



Ausgelaufene Ölreste waren bereits an der Küste unweit des bekannten Badeortes Saint-Tropez und in zwei Nachbarkommunen entdeckt worden. Die Präfektur hatte am Freitag dann von neun betroffenen Gemeinden mit zusammen 26 Stränden berichtet.