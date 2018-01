Die staatliche chinesische Meeresbehörde erklärte dagegen am Wochenende, es seien keine größeren Umweltschäden zu erwarten. Ein hochrangiger Vertreter der chinesischen Meeresbehörde sagte dem Staatssender CCTV, das Leichtöl an Bord der "Sanchi" habe "weniger Auswirkungen auf das Meer" als andere Ölarten. Das Leichtöl verdunste schnell, "der Großteil ist in die Atmosphäre entwichen", zitierte CCTV den Behördenvertreter Zhang Yong. Zudem liege der Unfallort hunderte Kilometer von der Küste entfernt, die zu erwartenden Belastungen für die Menschen seien daher "minimal". Laut CCTV konnte das Feuer an der Unglücksstelle am Montag gelöscht werden. Zwei Schiffe versprühten demnach Chemikalien, um den Ölteppich aufzulösen.