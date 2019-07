Theresa May, Premierministerin von Großbritannien.

Quelle: Henry Nicholls/Reuters Pool/dpa

Im Konflikt mit dem Iran wegen der Beschlagnahmung eines britischen Tankers in der Straße von Hormus kommt das britische Krisenkabinett am Montag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.



Das Gremium werde unter dem Vorsitz von Premierministerin Theresa May über die "Wahrung der Sicherheit für die Schifffahrt im Persischen Golf" beraten. Das teilte Mays Büro in London mit. Der Iran hält den britischen Tanker "Stena Impero" weiter fest.