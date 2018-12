Straßenbahnen in Hannover. Archivbild

Quelle: Holger Hollemann/dpa

Wachsende Einwohnerzahlen in den Städten lassen die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen weiter steigen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen rechnet mit 10,38 Milliarden Kundenfahrten in diesem Jahr. Das wäre ein weiterer Rekord, aber nur 0,6 Prozent mehr als 2017, teilte der Verband mit.



Verbandschef Ingo Wortmann sprach von einem guten Ergebnis. "Trotzdem zeigt die aktuelle Entwicklung, dass wir aufgrund von Kapazitätsengpässen und umfangreichen Baumaßnahmen an Grenzen stoßen."