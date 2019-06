Eine S-Bahn fährt in einem Hamburger Bahnhof ein. Archivbild

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Wer in Hamburg regelmäßig Bus und Bahn fährt, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen als Pendler in anderen Großstädten. Das zeigt ein ADAC-Vergleich der Preissysteme des öffentlichen Nahverkehrs in 21 Städten. Demzufolge zahlen Pendler in der Hansestadt 109,20 Euro für ein Monatsticket, während in München nur 55,20 Euro fällig sind.



Dafür sind die Einzeltickets beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV) günstiger. Eine Fahrt kostet 2,30 Euro und landet damit auf Platz zwei hinter Mannheim.