Jeder in Österreich kennt die Neue Burg von einem Bild, aufgenommen am 15. März 1938, als Adolf Hitler von ihrem Balkon aus den "Anschluss Österreichs" verkündet. Ein Balkon, der bis heute für Besucher gesperrt ist, aus "Sicherheitsgründen" - auch hier gilt: so wahr, so symbolisch.



In dieser Neuen Burg wurde nun nun Österreichs Haus der Geschichte eröffnet - 100 Jahre nach der Gründung der Republik. Mit einem Staatsakt feiert Österreich heute in der Staatsoper Wien das 100-jährige Bestehen der Republik. Dass es so lange dauerte, bis Österreich einen zentralen Ort der historischen Erinnerung an sich selbst einrichtet, ist auch wieder typisch Österreich, meint Direktorin Monika Sommer. "Das erzählt viel über den Umgang Österreichs mit seiner Vergangenheit. Dass man sich schwertut, sich den Fragen der Vergangenheit auch zu stellen, denn man rührt klarerweise oft auch an Wunden. Geschichte lässt niemanden kalt."