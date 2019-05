Am Samstag war der Chef der rechtspopulistischen Partei, Vizekanzler Heinz-Christian Strache, über ein Video gestürzt. Es zeigt den FPÖ-Chef, wie er einer vermeintlichen russischen Investorin lukrative Staatsaufträge im Gegenzug für eine Unterstützung seiner Partei in Aussicht stellt. Die "Süddeutsche Zeitung" und "Der Spiegel" hatten Ausschnitte der heimlichen Aufnahme publik gemacht. Wer ihnen das Video zuspielte, teilten die Medienhäuser nicht mit. Die Aufnahme soll 2017 an einem feuchtfröhlichen Abend auf der spanischen Insel entstanden sein.



Die Gesprächspartnerin von Strache und dessen Parteikollegen Johann Gudenus gab sich als Nichte eines russischen Oligarchen aus, die an groß angelegten Investitionen in Österreich interessiert sei. Im Video ist zu hören, wie die ranghohen FPÖ-Politiker der Frau einträgliche öffentliche Bauaufträge versprechen, falls sie die österreichische "Kronen"-Zeitung aufkaufen und ihrer Partei helfen würde. Überdies zeigt Strache ihr offenbar Wege auf, wie sie seiner FPÖ über einen unbeteiligten Verein Geld zuschanzen könne, um die österreichischen Gesetze zur Parteienfinanzierung zu umgehen.