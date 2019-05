Hofer: Der Skandal legt ein Sittenbild zutage, wie Politik hierzulande oft tickt. Das ist ein Dämpfer für Österreichs Image. Dabei hat sich in den letzten Jahren durchaus was getan. Die Gesetze wurden verschärft. Es gibt zig Fälle, die gerichtsanhängig sind. Trotzdem trauen wir unseren Politikern zu, dass sie bestechlich sind und Gelder in alle Richtungen fließen. Wir stehen erst ganz am Anfang der Aufklärung.