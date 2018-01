Wer in den vergangenen Jahren zufällig einmal in Zell am See, Innsbruck oder Wien im Sommer Urlaub gemacht hat, wird festgestellt haben, dass Österreich bei arabischen Gästen sehr beliebt ist. Gerade Touristen aus der Golf-Region lieben im Hochsommer das kühlere Alpenklima, Regenschauer inklusive. Und Frauen aus der Golf-Region tragen traditionell Burka oder Nikab. Wenn man sich allerdings als Journalist beim Tourismus-Verband in Zell am See/ Kaprun nach arabischen Gästen erkundigt, kriegt man sehr schnell deutlich gesagt, dass man über arabische Gäste nicht reden möchte und wird an eine Agentur in München verwiesen. Im Übrigen habe man sich darauf geeinigt, dass auch kein Hotelier oder Gastronom etwas zu oder über arabische Gäste sagen werde.