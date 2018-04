Scharsach: Die Österreicher, glaube ich, haben ein bisschen resigniert. Man darf nicht vergessen, in den 80er Jahren hat der österreichische Verfassungsgerichtshof eine ganze Reihe von Urteilen gefällt, mit denen neonazistische Parteien verboten wurden. Die Urteilsbegründungen lesen sich so, als wären sie für die FPÖ geschrieben. Alles das, was die FPÖ heute im Wahlkampf an Parolen von sich gibt, ist in den 80er Jahren noch als neonazistische Wiederbetätigung empfunden worden und vom österreichischen Verfassungsgerichtshof auch so beurteilt worden.