Kickl war FPÖ-Generalsekretär, als das Skandal-Video im Juli 2017 auf Ibiza entstand. In dem Video, das bereits zum Rücktritt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache und zum Bruch der ÖVP/FPÖ-Koalition geführt hat, werden auch möglicherweise illegale Parteispenden an die FPÖ thematisiert. Kurz hatte dem "Kurier" gesagt, dass Kickl als Innenminister nun nicht gegen sich selbst ermitteln könne. Die ordentliche Aufklärung des Skandals habe aber höchste Priorität. Sämtliche Verdachtsmomente auch strafrechtlicher Art müssten vollständig aufgeklärt werden. Dazu sei er mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in engem Kontakt.