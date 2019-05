Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will noch an diesem Dienstag Vorschläge für die Besetzung der frei gewordenen FPÖ-Ministerposten in der Regierung präsentieren. "Der Bundespräsident hat mich beauftragt, nach den Rücktritten und Entlassungen, eine funktionierende Bundesregierung sicherzustellen und die freiwerdenden Posten mit Experten auszufüllen", sagte Kurz.