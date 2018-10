Ich bedauere das sehr. Aber wir werden uns mit den österreichischen Freunden in den nächsten Wochen noch unterhalten. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker

Das 34 Seiten lange Abkommen soll Anfang Dezember auf einer UN-Konferenz in Marokko unterzeichnet werden - trotz Österreichs Ankündigung. Ungarn hatte bereits angekündigt, nicht an der Zeremonie teilzunehmen. Auch das nationalkonservativ regierte Polen überlegt, fernzubleiben.



Die Reaktionen auf die Entscheidung der österreichischen Bundesregierung fielen überwiegend negativ aus. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte dem Radio-Sender "Ö1": "Ich bedauere das sehr." Und weiter: "Aber wir werden uns mit den österreichischen Freunden in den nächsten Wochen noch unterhalten."