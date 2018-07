Die letzten Wochen vor der Ratspräsidentschaft haben schon einen Vorgeschmack auf das gegeben, was in den nächsten Monaten zu erwarten ist. Kanzler Sebastian Kurz setzt alles daran, um eine schärfere Flüchtlingspolitik in der EU zu etablieren. Er reiste von EU-Land zu EU-Land, um für seinen Kurs in der Flüchtlingspolitik zu werben. Sein derzeitiger Lieblingssatz: Österreich sei ein Brückenbauer zwischen Ost und West. Und Kurz würde wohl auch gerne als Brückenbauer in die Geschichte eingehen. Die Frage ist nur, in welche Richtung seine Brücken führen werden.