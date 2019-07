Für die Verkehrsminister ist das heutige Spitzentreffen in Berlin schon selbst ein Erfolg. "Wir wollten die Hitze rausnehmen und den Gesprächsstau auflösen", sagte Scheuer. Sein österreichischer Amtskollege Reichardt sprach von einem "sehr guten Einvernehmen". Man könne allerdings nicht innerhalb von wenigen Stunden lösen, was seit Jahren zwischen den Ländern am Brenner diskutiert werde. Auch der Tiroler Landesobmann Günther Platter zeigte sich zufrieden und sprach von einer "guten Verhandlungsbasis".



Platter hatte zuvor gesagt, er werde "keinen Millimeter" von den Fahrverboten und der Blockabfertigung abweichen. "Die Belastungsgrenze für Mensch und Natur ist bei weitem überschritten", rechtfertigte er nun seine Haltung in Berlin. Deswegen seien diese "Notmaßnahmen" nötig. Das jetzt verabredete Paket könne langfristig Abhilfe schaffen. "Euphorie", so Platter, gebe es für ihn heute aber nicht. "Wir werden dann von einem Erfolg reden, wenn die Bevölkerung in Bayern und Tirol tatsächlich entlastet wird."