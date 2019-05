So werden derzeit die Auswirkungen der rechtskonservativen Regierung in Österreich stärker sichtbar. Eine massive Verschlechterung der Situation der Pressefreiheit in Österreich stellt auch Reporter ohne Grenzen (ROG) fest. Österreich ist im anerkannten Ranking von Platz 11 auf Platz 16 gerutscht. Die Sorge um die Pressefreiheit in der Alpenrepublik wächst. "Die Unabhängigkeit des ORF war ganz sicher noch nie so bedroht in den letzten 50 Jahren so wie jetzt, das ist überhaupt keine Frage", sagte Armin Wolf.