Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich.

Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump empfängt den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz im Weißen Haus in Washington. Das Treffen Trumps mit "dem jüngsten Regierungschef Europas" sei für den 20. Februar geplant, so Trumps Sprecherin Sarah Sanders. Zunächst sei ein privates Gespräch vorgesehen, dann ein bilaterales Treffen in größerem Kreis.



Die USA und Österreich wollten dabei Konflikte in der europäischen Nachbarschaft ansprechen. Auch um Wirtschaftsfragen und Energiethemen solle es gehen.