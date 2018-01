Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz besucht am Freitag erstmals den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Mit der Reise nach Paris will der Politiker der konservativen Volkspartei ÖVP ein Zeichen für eine "pro-europäische Haltung" seiner Regierung mit der rechten FPÖ setzen.



Die FPÖ war in der Vergangenheit immer wieder mit EU-kritischen Aussagen aufgefallen. Für Macron dürfte es auch darum gehen, wie der neue Mann in Österreich zu seinen Vorschlägen zur EU-Reform steht.