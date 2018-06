Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Quelle: Ye Pingfan/Xinhua/dpa

Der neue österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz trifft bei seinem ersten Auslandsbesuch außerhalb der EU am Mittwoch in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen. Beide Länder pflegen traditionell enge Beziehungen, die Wiener Mitte-Rechts-Koalition gilt als russlandfreundlich.



Bei dem Treffen soll es um die bilateralen Handels- und Energiebeziehungen gehen und um das Verhältnis Russlands zur EU. Auch die Konflikte in der Ukraine und in Syrien will Kurz ansprechen.