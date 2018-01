Zermatt in der Schweiz ist nur noch aus der Luft erreichbar. Quelle: Philippe Mooser/KEYSTONE/dpa

In den österreichischen und Schweizer Alpen ist durch die anhaltenden Schneefälle die Lawinengefahr deutlich angestiegen. In weiten Teilen der Schweiz wurde die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Auch für den Westen Österreichs wird damit gerechnet.



In St. Anton und im Paznauntal sind Tausende Touristen eingeschneit. St. Anton kann weder über Straßen noch per Bahn erreicht werden. Das gilt auch für die Region um Zermatt. Der Touristenort ist praktisch von der Außenwelt abgeschnitten.