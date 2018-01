Das italienische Außenministerium hat den österreichischen Botschafter in Rom einbestellt. Das sei die Konsequenz aus der österreichischen Ankündigung, Soldaten am Brenner-Pass stationieren zu wollen, teilte die Behörde mit. Kurz zuvor hatte Wien verkündet, wegen steigender Flüchtlingszahlen die Grenzkontrollen "sehr zeitnah" zu verschärfen. Für den Einsatz an dem Alpenpass in Österreich stünden 750 Soldaten bereit.