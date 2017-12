Die starke Personalisierung des Wahlkampfs liegt vor allem an Kurz. Er ist gerade mal 31 Jahre alt, Außenminister und seit kurzem Vorsitzender der Konservativen. Seine vor einem Jahr noch am Boden liegende Partei hat er quasi erpresst: Nehmt mich, zu meinen Bedingungen - oder ihr geht unter: So hat er die ÖVP unter seine Kontrolle gebracht und kurzerhand umbenannt, in Liste Sebastian Kurz. Und aus Mangel an Alternativen feiert man ihn wie einen Erlöser. Seit der junge Außenminister die Partei zur Ich-AG umgeformt hat, führt er alle Umfragen klar an. Bleibt das so, steht seinem Weg zur Kanzlerschaft kaum etwas im Weg.