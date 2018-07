Wir haben eine Trendwende in Europa. Sebastian Kurz, Bundeskanzler Österreichs

In jedem Fall werde sein Land nun die Kontrollen an der Südgrenze verstärken, kündigte Innenminister Kickl an. In die Kontrollen werde künftig auch der Brenner an der italienisch-österreichischen Grenze einbezogen. Ein Europa der offenen Grenzen bleibe ein großes Ziel der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, sagte Kanzler Kurz. Wichtige Voraussetzung sei eine Umsetzung der Vorhaben zum besseren Schutz der EU-Außengrenzen. Günstig sei, dass sich in jüngster Vergangenheit der Wind in der EU in diese Richtung gedreht habe, meinte Kurz. "Wir haben eine Trendwende in Europa."