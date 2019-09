Die Ötztaler Alpen. Symbolbild

Quelle: Athesia Tappeiner/dpa-tmn/dpa

Nach einem Sturz in eine Eisspalte ist ein deutscher Alpinist in Tirol seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 50-Jährige aus der Nähe von Dortmund war als Teil einer fünfköpfigen Gruppe auf der Wildspitze in den Ötztaler Alpen unterwegs. Beim Abstieg stürzte in eine Gletscherspalte.



Ein 60-Jähriger aus Pforzheim ist bei einer Tour im Klettergarten Tieftal im Tiroler Nassereith gestürzt. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.