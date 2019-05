FPÖ-Spitzenkandidat Vilimsky sagt Populisten-Treffen ab. Archiv.

Quelle: Hans Punz/APA/dpa

Wegen der Regierungskrise in Österreich hat der FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky seine Teilnahme an einer Großveranstaltung rechtspopulistischer Parteien in Mailand abgesagt. Der Europaabgeordnete Georg Mayer vertritt ihn.



In Wien steht die Zukunft der ÖVP-FPÖ-Koalition auf dem Spiel. In einem Video aus dem Jahr 2017 versprach der heutige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einer angeblichen russischen Oligarchin öffentliche Aufträge im Gegenzug für FPÖ-Wahlkampfhilfe.