In Österreich darf in Gaststätten weiter geraucht werden.

Quelle: Jens Kalaene/zb/dpa

In Österreich darf in Gaststätten weiter geraucht werden - zumindest vorerst. Der Verfassungsgerichtshof hat die bestehende Regelung, laut der in abgetrennten Gasträumen noch geraucht werden darf, nicht gekippt. Wie das Gericht mitteilte, wurde ein Antrag der Wiener Landesregierung abgewiesen.



Da inzwischen aber politisch der Weg für ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie frei ist, ist die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs nur kurz von Bedeutung.