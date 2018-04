Sebastian Kurz fordert ein geeintes Europa. Quelle: Andreas Gebert/dpa

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die Europäer aufgefordert, angesichts der schwierigen internationalen Lage an einem Strang zu ziehen. Da die USA sich mehr zurückgezogen hätten, seien die Herausforderungen für die EU größer geworden, sagte Kurz bei der Sicherheitskonferenz in München.



"Wir als EU verhalten uns wie ein altes Ehepaar." Der Westen beschwere sich über den Osten, der Norden über den Süden. Um wieder an Gewicht zu gewinnen, müsse die EU wieder intern stärker werden.