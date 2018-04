Sebastian Kurz Quelle: Herbert Pfarrhofer/APA/dpa

Die rechtskonservative Regierung in Österreich hält strikt an ihrem Anti-Migrationskurs fest. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) möchte Europas Grenzen noch viel besser geschützt wissen. Wer so streng wie Australien und andere Staaten handle, ersticke die Migration schon im Keim. "Sie haben illegale Migration fast auf Null reduziert", sagte Kurz.



Er wolle den österreichischen EU-Ratsvorsitz nutzen, um die europäische Zusammenarbeit zum Schutz der Außengrenzen zu stärken, so Kurz.