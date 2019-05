Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen erklärt, vorgezogene Neuwahlen seien der einzige Weg, das Vertrauen in die öffentlichen Institutionen wiederherzustellen. "Neuaufbau geht nur mit Neuwahlen", so Van der Bellen. Er werde mit Kanzler Kurz über die nächsten Schritte sprechen.



Hintergrund ist ein Video, in dem sich Strache vor der Parlamentswahl 2017 bereit zeigt, als Gegenleistung für verdeckte Wahlkampfgelder öffentliche Aufträge an eine angebliche russische Oligarchin zu vergeben.