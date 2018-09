Österreichs ehemaliger Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern. Quelle: Roland Schlager/APA/dpa

SPÖ-Chef Christian Kern will die politischen Zelte in Österreich abbrechen und als Spitzenkandidat seiner Partei bei der Europawahl im Mai 2019 nach Brüssel wechseln. Zuvor hatte die SPÖ noch Medienberichte bestätigt, der 52-jährige Ex-Kanzler werde sich ganz aus der Politik zurückziehen.



Später korrigierte sich die SPÖ. Wie es zu der Kehrtwende kam, blieb zunächst unklar. Die Europawahl sei nicht die "Mutter aller Schlachten", aber doch besonders wichtig, sagte Kern in Wien.