Werner Kogler geht zuversichtlich in den Bundeskongress.

Quelle: Barbara Gindl/APA/dpa/Bild vom 03.01.2020

In Österreich muss das startbereite Regierungsbündnis aus konservativer ÖVP und Grünen eine letzte Hürde nehmen. Bei einem Bundeskongress in Salzburg debattieren die Delegierten der Grünen, ob sie dem Pakt zustimmen. Dazu reicht die einfache Mehrheit von 276 Stimmen.



Grünen-Chef Werner Kogler zeigte sich sehr zuversichtlich, dass der Koalitionsvertrag die nötige Zustimmung finden wird. Der erweiterte Bundesvorstand der Grünen hatte am Freitagabend einstimmig empfohlen, den Regierungspakt anzunehmen.