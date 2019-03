Fernsehköchin Sarah Wiener. Archivbild

Quelle: Arne Dedert/dpa

Die prominente TV-Köchin Sarah Wiener zieht für Österreichs Grüne in den Europawahlkampf. Wiener wird auf dem zweiten Listenplatz antreten, entschied die angeschlagene Partei in Wien. "Was wir brauchen, ist eine Lebensmittelwende", sagte die Österreicherin. Nur mit ökologischer Vielfalt auf den Feldern und in der Natur könne sich der Mensch in der Zukunft ernähren.



Knapp 95 Prozent der Delegierten unterstützten die Kandidatur Wieners, gleich hinter Spitzenkandidat und Parteichef Werner Kogler.