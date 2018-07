Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz rechnet nicht damit, dass der Asylstreit zwischen CDU und CSU die politische Zukunft von Bundeskanzlerin Angela Merkel bedroht. Auf die Frage, ob er denke, dass Merkel (CDU) im Amt bleiben werde, antwortete er am Rande einer Veranstaltung mit einem klaren "Ja".



Zugleich machte Kurz deutlich, dass er in dem Streit für keine Seite Partei ergreifen wolle. "Ich habe immer gesagt, dass ich mich in die innerdeutsche Debatte nicht einmische", so der ÖVP-Politiker.