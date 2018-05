Ja, einem kleinen Kreis an Wissenschaftlern und Intellektuellen ist der neue Kanzler, die Präzision, mit der er an die Macht gelangt ist, gar unheimlich. "Da ist zum Beispiel die Inszenierung Anfang September in der Wiener Stadthalle. Der Messias erscheint im gleißenden Licht. Diese Bildsprache hat es in Österreich lange nicht gegeben, viele Jahre nicht. Aber inhaltlich hat Kurz sich fast gar nicht positioniert. Das heißt, was er wirklich will, ist völlig unbekannt", sagt Kulturhistoriker Walter Ötsch.