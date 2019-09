Ein Problem jagt bekanntlich das nächste. Bei Heinz-Christian Strache heißt das doppelte Ermittlungen. Wie die Wiener Staatsanwaltschaft mitteilte, führt sie seit dem 18. September ein Verfahren in der Strafsache "FPÖ-Spesenabrechnungen". Das habe sich aus Beweisen in der "Causa Ibiza" ergeben. Am Mittwoch wurden die frühere Büroleiterin und ein Ex-Leibwächter Straches verhört - letzterer sogar kurzzeitig festgenommen. Es liege der Verdacht zugrunde, beide ehemaligen Mitarbeiter hätten "seit mehreren Jahren Privatausgaben Heinz-Christian Straches im Wege von Scheinbelegen der Freiheitlichen Partei verrechnet, und diese dadurch in einem 5.000 Euro übersteigenden Betrag am Vermögen geschädigt", teilte die Staatsanwaltschaft Wien gestern mit.