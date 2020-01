ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler. Archivbild

Quelle: Ronald Zak/AP/dpa

In Österreich wird heute die neue Bundesregierung aus konservativer ÖVP und Grünen vereidigt. Dazu erwartet Bundespräsident Alexander Van der Bellen das künftige Kabinett in der Wiener Hofburg. Es ist das erste Mal, dass ÖVP und Grüne eine Bundesregierung stellen.



Außerdem gehören dem Kabinett unter ÖVP-Chef Sebastian Kurz erstmals mehr Frauen als Männer an. Von den 15 Ministerinnen und Ministern stellt die ÖVP elf, die Grünen vier. Zu den Zielen der Koalition zählen der Klimaschutz und der Kampf gegen die illegale Migration.