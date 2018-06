Die Europäer: Zweieinhalb Jahre hat die EU sich mehr oder weniger mit sich selbst beschäftigt, Griechenlandkrise, Flüchtlingspolitik, der Brexit. Nun aber, unter estnischer Präsidentschaft, hat man sich an die östlichen Nachbarn erinnert, was kein Zufall ist: den baltischen Ländern und Polen ist das Verhältnis zu den Ländern an Europas östlichen Grenzen sehr wichtig, fürchten sie doch, dass diese zunehmend unter russischen Einfluss geraten könnten.



Auch die EU will das verhindern. Dass der Gipfel in Brüssel stattfindet, soll ein Zeichen sein, dass sich alle Mitgliedsstaaten für die östliche Partnerschaft interessieren, also fast alle. Der französische Präsident Macron sagt seine Teilnahme ab, Merkel aber kommt trotz schwieriger Regierungsbildung in Berlin.