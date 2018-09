Bundeswehr-Soldaten im litauischen Rukla. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Bundeswehr wird sich 2018 mit dreimal so vielen Soldaten an Militärmanövern zur Abschreckung Russlands beteiligen wie im vergangenen Jahr. Für Übungen im östlichen und nördlichen Bündnisgebiet der NATO sind rund 12.000 Soldaten eingeplant, wie aus einer Aufstellung des Verteidigungsministeriums hervorgeht.



Die Kosten für die Teilnahme werden auf rund 90 Millionen Euro geschätzt. 2017 hatte sich Deutschland lediglich mit 4.000 Soldaten an Übungen zur Russland-Abschreckung beteiligt.