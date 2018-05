Oettinger drängt auf GroKo. Quelle: Szilard Koszticsak/MTI/AP/dpa

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) hat an Union und SPD appelliert, den Vertrag für eine Neuauflage der Großen Koalition auch mit Rücksicht auf Europa schnellstmöglich abzuschließen. "Je schneller, desto besser", sagte er der "Rheinischen Post".



Es stünden auf EU-Ebene wichtige Entscheidungen zur Bankenunion, zur Harmonisierung des Asylrechts und zum Haushaltsrahmen an. In Brüssel wolle man nur ungern weiter auf eine neue deutsche Regierung warten, so Oettinger.