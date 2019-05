EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU).

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger hat der Bundesregierung Versäumnisse in der Europapolitik vorgehalten. "Ich beobachte mit großem Bedauern, wie wenig Impulse in der Europapolitik von der Bundesregierung kommen", sagte der CDU-Politiker der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" im Vorfeld der Europawahl am 26. Mai.



"Die deutsche Politik ist viel zu wenig mit europäischen Perspektiven beschäftigt." Sie führe primär eine nationale Debatte.