Die neuen Pläne sehen auch vor, Zahlungen an bestimmte Bedingungen wie Rechtstaatlichkeit zu knüpfen. "Wir müssen garantieren können, dass Gelder der Steuerzahler ordnungsgemäß verwendet werden. Und wenn es Missbrauch gäbe, Untreue, Betrug, Korruption, dann müssen wir auch Gelder zurückfordern können", so Oettinger.



In den kommenden Monaten dürfte es nun extrem harte Verhandlungen geben - auch weil es für Landwirte und strukturschwache Regionen künftig weniger EU-Geld geben soll.



Die Bundesregierung will Beitragserhöhungen unter bestimmten Voraussetzungen zustimmen. "Wir sind bereit, für eine Stärkung der Europäischen Union Verantwortung zu übernehmen - dazu gehört aber eine faire Lastenteilung aller Mitgliedstaaten", hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung von Finanzminister Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas (beide SPD).