Günther Oettinger (CDU), EU-Haushaltskommissar. Archivbild

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger rechnet damit, dass Großbritannien den Austritt aus der Europäischen Union verschieben will. "Dann werden wir sehen, welche Gründe dafür angegeben werden, und die werden wir wohlwollend prüfen", sagte Oettinger in Berlin.



Oettinger zeigte sich optimistisch, dass es mit Hilfe einer Fristverlängerung noch zu einer Billigung des Brexit-Abkommens kommt. "Es gibt in jedem Parlament Bewegung, auch im britischen Unterhaus", so Oettinger weiter.