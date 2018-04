Sollten ab dem 1. Mai Strafzölle erhoben werden, dann sollte die "Europäische Union gemeinsam überlegen, wo wir Zölle in der Beantwortung für grerechtfertigt halten", sagte Oettinger im Interview weiter. "Parallel sollten wir die WCO (die Weltzollorganisation bzw. World Customs Organization (WCO), Anmerkung der Redaktion) anrufen, denn was die Amerikaner machen, sollten sie es machen, widerspricht weltweiten Handelsregeln". Dennoch sollten man den USA weiter Gespräche und Verhandlungen anbieten - aber dann in der Gesamtbetrachtung aller Exporte, so Oettinger.